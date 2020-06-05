Сбербанк планирует купить долю в сервисе онлайн-торговли Ozon, а Huawei представил настоящий телефон эпохи коронавируса. Подробности – в программе Вести.net.

Сбербанк еще не вышел из проекта маркетплейс "Беру", а уже планирует купить долю в сервисе онлайн-торговли Ozon, по крайней мере так утверждает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным Reuters, банк получит треть акций в Ozon, эту информацию также подтвердили РБК. Сумма сделки неизвестна, но год назад Ozon оценивали в 40-42 млрд рублей. А еще РБК и Reuters называют возможный сценарий с выходом Ozon на биржу.Напомним, буквально на днях появились сообщения о том, что Сбербанк прекращает партнерство с "Яндексом" и выходит из совместных проектов. При этом "Яндекс" покидает финтехдиректор компании "Яндекс.Деньги", а Сбербанк торговую площадку "Беру". И вот теперь получается, что вместо нее банк инвестирует в Ozon, который по оценке Data Insight, занимает третье место по объемам онлайн-продаж в России, после Wildberries и "Ситилинка", а "Беру", в котором у "Сбербанк" примерно половина акций, только на двенадцатой строчке.В общем можно считать, что Сбербанк свои позиции в ИТ-сфере только укрепляет. Если сделка с Ozon состоится у нацеленных на технологичные рынки банка будет доля сразу в трех больших e-commerce сервисах, каждый из которых со своей мощной логистикой. Это Delivery Club, доставка до двери в пределах городов, своего рода последняя миля, классический большой узнаваемый интернет-магазин Ozon, с развитой сетью доставки по всей стране и своими логистическими центрами и российский сегмент популярного глобального магазина AliExpress, который ориентирован преимущественно на трансграничную торговлю. И это все только e-commerce, а еще у Сбербанка вместе с Mail.Ru в совместном предприятии есть такси, каршеринг и другие сервисы. Кроме того, банку принадлежит почти половина акций Рамблер, а это онлайн-кинотеатр Okko, несколько медиапорталов и платежный сервис "Рамблер-Касса".А теперь к актуально аппаратным новостям. Huawei представил настоящий телефон эпохи "коронавируса" - он может измерять температуру тела человека. Речь идет об аппарате Honor Play 4 Pro, в него встроен инфракрасный сенсор, он расположен вместо одной из камер. Huawei заявляет, что телефон способен измерять температуру от -20 до +100 градусов, с точностью порядка одной десятой градуса. Использовать сенсор можно для измерения температуры людей, животных, да и любых предметов.В демо-ролике, который появился в китайской соцсети Weibo показано, что для измерения можно приложить телефон ко лбу человека и через несколько секунд аппарат покажет результат. Тут интересно, что с одной стороны все это вопрос правильного выбора времени релиза, а с другой есть куда эту идею развивать дальше, в том смысле, что способностью дистанционно измерять температуру смартфоны наделяли и раньше, только делали это компании не столь известные и особой необходимости в карманном термометре не было, но популярным оно и не стало. В то же время, то, что Cat, то есть Caterpillar, знаменитый производитель тяжелой техники, сделал четыре года назад намного интереснее. Мы снимали этот телефон на выставке в Барселоне и там был непросто инфракрасный датчик, там был встроенный в смартфон полноценный тепловизор не самого большого разрешения, но вполне рабочий. Сегодня пригодился бы многим.