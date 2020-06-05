Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ), который объединяет представителей бизнеса, работающего с Россией, с большой тревогой следит за попытками американских сенаторов ввести новые санкции к газопроводу Северный поток-2 и помешать его строительству, заявил председатель ВКГЭ Оливер Хермес.

"Восточный комитет германской экономики" (ВКГЭ), который объединяет представителей бизнеса, работающего с Россией, с большой тревогой следит за попытками американских сенаторов ввести новые санкции к газопроводу "Северный поток-2" и помешать его строительству, заявил председатель ВКГЭ Оливер Хермес.Планы сенаторов несут прямую угрозу правовой безопасности ЕС и приведут к тому, что санкции США затронут дюжину немецких и европейских предприятий. Предложенный законопроект станет причиной того, что на месте трансатлантических отношений окажется груда осколков, подчеркнул Хермес, сообщает "Интерфакс".Вопросы европейской энергетики должны решать в ЕС по европейским законам, а не в США. ВКГЭ исходит из того, что Еврокомиссия и правительство Германии защитят европейские предприятия и суверенитет ЕС от влияния извне, отметил Хермес.Политические доводы, которые приводят США против "Северного потока-2", имеют очень много общего с фейковыми новостями и мало общего с реальностью, отметил Хермес.Даже если США введут новые санкции, ВКГЭ исходит из того, что проект, на финансирование которого западноевропейские компании потратили более 5 млрд евро, необходимо завершить, подчеркнул Хермес.Законопроект под названием Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020", предложенный американскими сенаторами, расширит уже вступивший в силу закон США о санкциях и начнет действовать задним числом.Законопроект угрожает теперь не только владельцам участвующих в строительстве "Северного потока-2" судов-трубоукладчиков, но и всем предприятиям и лицам, которые участвуют в переоборудовании судов или работах по укладке труб, включая страховые компании, поставщиков информационных технологий и сертификатов. Санкции касаются не только граждан США, но и применяются экстерриториально, подчеркнул Хермес.Американский сенатор-республиканец Тед Круз передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Санкции призваны воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", их действие распространят на всех, кто прямо или косвенно задействован в прокладке газопровода.