05.06.2020

2020-06-05 22:10:03

Владимирцы отметят Международный день русского языка

Завтра - в день рождения Александра Пушкина - Международный день русского языка. Но со времен Александра Сергеевича прошло больше двух столетий. Язык изменился. Интересно, словил бы «хайп» сегодня великий поэт?

Каждое новое слово в родном языке Екатерину Кузнецову только радует. Доцент кафедры русского языка шутит: любой словарь устаревает сразу же после выхода из печати.

Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ВлГУ: «Лингвисты, которые изучают состояние современного русского языка, относится к этому спокойно. Есть мнение, что язык - это живой организм, и он избавится от всего, что ему не будет нужно».

Например, во времена Петра Первого в наш словарь попало много слов из голландского языка, в 19 веке - из французского, потом - из немецкого. Многие из них ушли. Остались лишь те, у которых не было аналога в русском языке. Например, парикмахер, ателье и даже уже менеджер. А в 21 веке процесс словообразования ускорился.

Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ВлГУ: «В современном русском языке большая часть заимствованных слов пришло, конечно, из интернета, и можно так сказать из средств массовой коммуникации, из социальных сетей и так далее. Например, слово "подкаст". Что оно обозначает? Это специальная программа с записанным звуком, без видеосопровождения, которую человек может прослушать в машине, когда занимается другими делами. Каким мы словом можем заменить?»

Лайфхак, хайп: эти слова пришли в русский недавно. И хотя не каждый их принимает, Екатерина как лингвист знает, какое из них для языка лучше.

Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ВлГУ: «Вроде "лайфхак" по значению хорошее слово, а "хайп" слово не очень хорошее. Потому что одно обозначает некую шумиху, которая раздута вокруг чего-либо. Но в отношении русского языка слово «хайп» намного лучше слова «лайфхак». Потому что от слова «хайп» русский язык образовал очень множество производных слов - хайпануть, хайповый и так далее».

Благодаря Интернету из тени вышла и нецензурная лексика. Порой пользователи в комментариях в соцсетях не стесняются в выражениях. Как лингвист, Екатерина называет мат фактом языка, но как преподаватель и просто воспитанный человек, в речи не использует.

Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ВлГУ: «Мат - это особые слова, которые, есть такая точка зрения, использовались раньше только в каких-то очень определенных случаях. Есть даже ритуальная версия относительно мата. Так вот он должен использоваться только в исключительных случаях».

Екатерина Кузнецова призывает - хотя бы в Международный день русского языка говорить правильно. Запас его невероятно богат.

Вера Куликова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»