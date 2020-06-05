05.06.2020

2020-06-05 19:00:03

Владимирский автовокзал выплатил еще часть долга перевозчикам

По информации белого дома, Владимирский автовокзал должен сегодня погасить ещё часть своего долга перед перевозчиками региона. Для этого организация изыскала средства в размере 10 млн рублей.

В мае автовокзал вернул перевозчикам 5 млн рублей, но это только 20% от общей суммы долга. Как и в мае, средства будут распределены между всеми перевозчиками, перед которыми у предприятия имеется задолженность, пропорционально их долгам.

Напомним, что больше 30 транспортных компаний области подписали обращение кгубернатору с просьбой об отставке директора департамента транспорта Алексея Косилова. Перевозчики пожаловались на то, что департамент под его руководством неоднократно нарушал федеральные законы и собственные постановления.