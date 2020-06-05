05.06.2020

2020-06-05 16:10:03

Во Владимире начали тестировать на антитела к коронавирусу

В областной клинической больнице начали тестировать на антитела к коронавирусу. Тестирование проводится методом иммуноферментного анализа. Он показывает не только наличие, но и уровень антител в крови.

Пока новый метод тестирования применяется в отношении тяжелобольных пациентов, медработников и других пациентов из групп риска. Специалисты утверждают, что это более точный и оперативный метод диагностики, он может выявить заболевание как в острой стадии, так и определить ранее перенесённую коронавирусную инфекцию – сформировался у человека иммунитет к Covid-19 или нет. В перспективе количество тестов может увеличиться, обещают в департаменте здравоохранения. Сейчас тесты на Covid-19 во Владимирской области в основном проводятся с применением метода полимеразной цепной реакции. Он помогает понять, болеет ли человек Covid-19.

Марина Романова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ: «На сегодняшний день у нас обследовано около 300 сотрудников и пациентов. И по итогам мы можем сказать, что те пациенты, кто переболел данным заболеванием, кто тяжело им болел, вирусная нагрузка выше и соответственно и титр антител тоже выше. Т.е. это согласуется с мировыми данными по ковид19. Заболевание новое и никто не знает, будем мы болеть или нет. Мы можем только констатировать, что через месяц после выздоровления титр выше у тех, кто тяжелей болел».

