05.06.2020

2020-06-05 09:50:04

Во Владимирской области выявлено 58 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 5 июня 2020 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (13 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 4 сл в Петушинском, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Суздальском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл в Судогодском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Ковровском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2966 случаев заболевания (616 сл. в г. Владимире, 419 сл. в Гусь-Хрустальном, 404 сл. в Петушинском, 275 сл. в Александровском, 261 сл. о. Муром, 236 сл. в Ковровском, 115 сл. в Кольчугинском, 95 сл. в Судогодском, 94 сл. в Собинском, 87 сл. в Юрьев-Польском, 84 сл. в Вязниках, 76 сл. в Киржачском, 54 сл. в Суздальском, 50 сл. в Меленковском, 45 сл. в Камешковском, 26 сл. в г. Радужном, 18 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.