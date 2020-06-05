В Вашингтоне после ночного хаоса на улицах воцарился хаос политический: в столице США одновременно идут сразу несколько противоречащих друг другу мероприятия. Демонстративно не подчиняться Трампу решили и сами горожане. Они разрисовали и переименовали одну из улиц недалеко от Белого дома.

В Вашингтоне после ночного хаоса на улицах воцарился хаос политический: в столице США одновременно идут сразу несколько противоречащих друг другу мероприятия. Во-первых, мэрия округа Колумбия проводит совещание по выводу войск и нацгвардии из Вашингтона. В письме Трампу мэр Мюриэл Баузер заявила, что силовики лишь "подливают масла в огонь". В то же время в Розовом саду Белого дома Трамп призывает губернаторов не писать, а звонить ему в случае, если надо "решить все быстро". Демонстративно не подчиняться Трампу в письменной форме решили и сами горожане. Они разрисовали и переименовали одну из улиц недалеко от Белого дома так, чтобы Трамп видел.Полицейские машины как красная тряпка: служебные внедорожники погромщики будут долго ломать, а потом подожгут."Бить аккуратно, но сильно", — доходчиво инструктирует офицер своих коллег перед очередной встречей с митингующими.Наказ услышан. В Индианаполисе, Техасе, Филадельфии никто не зачитывает права и не просит разойтись, говорят на языке силы. Против толпы используется весь арсенал: дубинки, газ, резиновые пули.В Нью-Йорке накануне задержаны 250 демонстрантов. Под горячую руку копам попался и доставщик пиццы, который просто шел мимо. Его тоже заковали в наручники. За такое горожане все высказали мэру. На митинге в Бруклине толпа освистала Билла де Блазио. Несколько сотен человек встали к нему спиной и, громко крича, не давали говорить. Затихли, только когда к микрофону подошла его жена — афроамериканка. Хотя де Блазио обещал перемены в полиции. Но это в будущем, а в настоящем с разбитой головой лежит задержанный.Еще жестче обошлись с 75-летним мужчиной в Баффало, не заметив седин. Пенсионер потерял сознание, сейчас он в больнице.10-й день волнений и жертв десятки. Негодует даже погода. Некоторые усмотрели знамения и в разорванном ураганом в Висконсине звездно-полосатом флаге, и в молнии, бьющей в мемориал Вашингтона. Молния попала в двоих полицейских, охранявших периметр у Белого дома. Всего в американской столице за время беспорядков пострадали 114 силовиков."У нас есть доказательства того, что в подстрекательстве к насилию и участии в нем принимали участие "Антифа" и другие аналогичные экстремистские группы, а также лица различных политических убеждений. И мы также видим, как иностранные силы выступают на всех сторонах, чтобы обострить насилие", — говорит Уильям Барр, генеральный прокурор США.На всякий случай забор, спешно установленный по периметру Белого дома, усиливают бетонными блоками и металлическими планками. Раскачать его нереально. В некоторых местах ограждение сделали двойным.Пока Трамп строит свои стены, и уже не только на границе с Мексикой, но и в столице страны, возмущенные горожане приготовили симметричный ответ. Буквы выше человеческого роста: в квартале от Белого дома появилась надпись "Черные жизни важны".В колыбели протеста — Миннеаполисе — накануне прошла панихида по Джорджу Флойду. Друзья и родственники молча простояли 8 минут и 49 секунд — именно столько полицейский душил афроамериканца. Мэр города рыдал у гроба. Траурные речи быстро сменили политические диспуты. Правозащитник Эл Шарптон разнес Трампа за то, что президент на днях стоял с Библией у церкви."Мы не можем использовать Библию как реквизит. История Джорджа Флойда была историей чернокожих, потому что 400 лет назад мы не могли быть теми, кем хотели быть, потому что вы держали колено у нас на шее", — заявил Эл Шарптон, правозащитник и общественный деятель.Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня в его родном Хьюстоне. Меры безопасности в городе на всякий случай усилят.