Вратарь Максим Третьяк подписал контракт с хоккейным клубом Сочи. Договор 23-летнего голкипера рассчитан на один год.

Вратарь Максим Третьяк подписал контракт с хоккейным клубом "Сочи". Договор 23-летнего голкипера рассчитан на один год.Максим Третьяк — внук знаменитого советского вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Максим является воспитанником ЦСКА, где провел всю карьеру его знаменитый дед.В Континентальной хоккейной лиге Максим Третьяк играл за "Адмирал" и рижское "Динамо". В прошлом сезоне Максим выступал за клуб Высшей лиги "Звезда".