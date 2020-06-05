Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал, что стало причиной ее смерти. Женщина находилась в состоянии сильного стресса.

Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал, что стало причиной ее смерти. Женщина находилась в состоянии сильного стресса.По словам знакомого семьи радиоведущей, у нее произошел инфаркт. Он сообщил, что в последнее время Юлия Норкина очень волновалась за одного из своих детей в связи с его переходом в старшую школу.Кроме того, женщина знаменитость очень переживала из-за пандемии коронавируса в стране. Евгений Спицин отметил, что все это вызвало большой эмоциональный стресс, который и мог привести к инфаркту, передаетПо словам друга Юлии Норкиной, он общался с ней несколько дней назад. Радиоведущая сообщила ему о возникших проблемах и попросила консультацию.5 Июн 2020 в 1:51 PDTНапомним, ранее о скоропостижной смерти 53-летней Юлии Норкиной , ведущий НТВ Андрей Норкин.Похороны состоятся 6 июня на Новодеревенское кладбище в Пушкино.Как писали "Дни.ру", у супругов осталось четверо детей. Однако все они не общие. От предыдущих отношений и у Андрея и у Юлии были дочь и сын. В 2002 году супруги усыновили крошечного мальчика, которому не было и года, от него отказалась мать. А спустя пару лет Норкины узнали, что та же женщина оставила в клинике и другого сына, тогда они и его забрали себе.