Страны ОПЕК+ запланировали министерскую встречу на 6 июня. Пройдет в эту субботу, - сообщил ТАСС один из участников переговоров.

Страны ОПЕК+ запланировали министерскую встречу на 6 июня. "Пройдет в эту субботу", — сообщил ТАСС один из участников переговоров.Встреча планировалась и ранее на начало июня, но точные сроки не назывались до последнего момента, пока участники соглашения обсуждали точность выполнения квот. Оказалось, что ранее утвержденное снижение добычи нефти выполняется на три четверти: Ирак, Нигерия и Казахстан не выполнили план. Партнеры договорились о более точном исполнении обязательств. Россия и Саудовская Аравия — основные участники сделки — предварительно согласовали продление текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц.Наибольший вклад в майское сокращение добычи сделали Россия, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. Россия одна из первых выполнила обязательство.В итоге цены на нефть завершают в плюсе шестую неделю подряд, а стоимость европейского эталона Brent и российского Urals в начале июня превысила 40-долларовый уровень и остается вблизи этой отметки.В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+.