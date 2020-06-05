Анастасия Волочкова возглавила список звезд, не заплативших налоги. У знаменитости обнаружилось 12 задолженностей.

Анастасия Волочкова возглавила список звезд, не заплативших налоги. У знаменитости обнаружилось 12 задолженностей.Танцовщица задолжала государству 347 000 рублей. Больше всего она должна по транспортному налогу. Заплатить ей придется 123 000 рублей.Есть у Анастасии Волочковой и долги по квартплате в Москве – 113 000 рублей. За квартиру в Санкт-Петербурге она не оплатила 48 000 рублей. Кроме того, за "королевой шпагата" числится 28 000 за земельный участок в Подмосковье.Примечательно, что задолженности образовались относительно давно. Только пенями на них "накапало" порядка семи тысяч рублей.31 Окт 2018 в 5:12 PDTНапомним, в апреле стало известно, что Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову. Балерина считает, что телеведущая опорочила ее честь и достоинство.Затяжной конфликт светских львиц начался еще несколько месяцев назад. В одном из интервью Дана Борисова отметила, что готова помочь танцовщице справиться с алкогольной зависимостью. Также девушка неоднократно намекала на сомнительное прошлое