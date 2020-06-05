Контрактный производитель чипов Broadcom, клиентами которого являются Apple и другие крупные компании, сообщил, что выход нового iPhone задержится.

Контрактный производитель чипов Broadcom, клиентами которого являются Apple и другие крупные компании, сообщил, что выход нового iPhone задержится.Гендиректор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) сообщил о задержке производственного цикла важного продукта у "крупного североамериканского производителя смартфонов" во время конференц-кола с аналитиками. По этой причине в III квартале текущего фискального года, завершающегося для компании в начале августа, выручка Broadcom сократится, но в IV квартале, по ожиданиям Broadcom, выручка компании начнет расти. Это также значит, что к традиционной для Apple осенней презентации новые iPhone вряд ли будут готовыАнонс нового гаджета, возможно, состоится, но поставки его начнутся позднее обычного. Bloomberg News сообщает, что Apple планирует выпустить следующую линейку iPhone на несколько недель позже, чем обычно.Доходы Broadcom за II финансовый квартал, завершившийся в марте, выросли на 4% до $5,74 миллиарда, но компания дала неутешительный прогноз на фоне слабого спроса на компоненты для смартфонов. Поскольку большая часть населения мира из-за пандемии осталась дома, спрос на смартфоны снизился.Ожидается, что в этом году мировые поставки смартфонов упадут на 11,9% - самое большое годовое падение за всю историю. В своем недавнем прогнозе по рынку исследовательская фирма IDC ожидает, что поставки составят 1,2 миллиарда в 2020 году по сравнению с чуть менее чем 1,4 миллиарда в прошлом году. Годовой прогноз следует за рекордным падением на 11,7% в годовом исчислении. IDC резко пересмотрела свой февральский ежегодный прогноз, когда была первая вспышка вируса. Тогда снижение поставок предполагалось на уровне 2,3%.Ожидается, что выручка Broadcom за три месяца, заканчивающихся в июле, составит $5,75 миллиарда +/-$150 миллионов. Это сопоставимо со средним прогнозом аналитиков в $5,77 миллиарда согласно данным, собранным ранее Bloomberg.Акции Broadcom, одной из последних компаний в технологическом секторе, сообщивших о доходах, падают на 1% в ходе расширенных торгов. Ранее в Нью-Йорке акции контрактника закрылись на отметке $308,89.