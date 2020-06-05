От Баренцева до Черного моря температура воздуха будет соответствовать обычным для начала июня значениям. Почти везде пройдут теплые, кратковременные летние дожди.

От Баренцева до Черного моря температура воздуха будет соответствовать обычным для начала июня значениям. Почти везде пройдут теплые, кратковременные летние дожди.По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность, в субботу в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, температура прогреется от +21 до +23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, воздух прогреется до +24-26.В субботу в Северную Столицу ждут дожди, местами с грозами, дневная температура составит +17-19 градусов, в воскресенье – без существенных осадков, потеплеет до +21-23 градусов.На Русском Севере, благодаря антициклону, тепло и солнечно, с кратковременными летними ливнями. В Мурманске +16-18, В Нарьян-Маре +21-23, в Архангельске и Сыктывкаре +22-24.В Курске, Воронеже и Липецке +24-26, но не обойдется без грозовых ливней.Жителей Поволжья грозовые дожди ожидают лишь в послеполуденные часы. В Нижнем Новгороде в субботу около +20, в воскресенье потеплеет до +25. В Пензе, Саранске и Самаре до +22. В Волгограде в субботу воздух прогреется до +26, а в воскресенье +29-31. В Астрахани по-настоящему жарко +30-32, без осадков.В субботу в Ростове-на-Дону +26-28, в Краснодаре до +30, в воскресенье +31-33. В Ялте и Севастополе до +30, в Сочи +23-25 градусов.Погоду на юге Западной Сибири будет определять циклон, в восточных регионах местами пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске в субботу +14-16, в воскресенье +18-20, возможен дождь. В Омске осадков не ожидается, +21-23.В Приморье и в Хабаровском крае не обойдется без кратковременных дождей. В Благовещенске до +24. В Хабаровске в субботу +19-21, в воскресенье без осадков — до +24. Во Владивостоке в субботу будет солнечно, воздух прогреется до +18-20, в воскресенье +14-16.