Гражданин может лишиться пенсии в России при нескольких условиях. Адвокат Владимир Постанюк рассказал о таких ситуациях.

Гражданин может лишиться пенсии в России при нескольких условиях. Адвокат Владимир Постанюк рассказал о таких ситуациях.Лишить права на получение пенсии в России могут, если при ее назначении допустили ошибку. Бывает, что неверно указан стаж работы гражданина. В таком случае ему придется вернуть в Пенсионный фонд выплаченные по ошибке деньги, рассказал юрист.Иногда для назначения пенсий в России граждане идут на обман государства. Например, предоставляют поддельные документы. В таком случае выплаченные средства тоже придется вернуть.Адвокат напомнил о прошлогодней истории в Дагестане, когда молодые люди прибавляли себе несколько десятков лет и оформляли липовую инвалидность. На всю страну прогремела история 29-летнего чиновника, который "состарил" себя на 34 года, рассказал Постанюк. Государство успело выплатить лже-пенсионеру 150 тысяч рублей.Отменить выплату пенсии в России могут и в случае изменений обстоятельств, на основании которых были назначены выплаты. К примеру, с гражданина могут снять инвалидность, или получающий пенсию по потере кормильца ребенок достиг совершеннолетия, уточнил адвокат.Напомним, что в партии "Справедливая Россия" предложили направить на более 1,3 триллиона рублей. Эсеры направила законопроект в правительство, кабмин должен подготовить отзыв.С 1 июня в два раза увеличатся пенсии в России для граждан, перешагнувших 80-летний рубеж. А с 1 августа произойдет автоматический перерасчет накопительных пенсий – выплаты повысятся на 9,13%.По последним данным ПФР, в России более 43 миллионов пенсионеров, из них 37,7 миллиона получают выплаты по старости. В прошлом году общая сумма пенсий в России составила 8,6 триллиона рублей.По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.Обращаться в ПФР не нужно.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)