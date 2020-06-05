Промышленные предприятия Германии зафиксировали максимальное снижение заказов с начала сбора данных в 1991 году, поскольку пандемия коронавируса подорвала глобальную деловую активность и ударила по спросу.

Промышленные предприятия Германии зафиксировали максимальное снижение заказов с начала сбора данных в 1991 году, поскольку пандемия коронавируса подорвала глобальную деловую активность и ударила по спросу.В апреле заказы промпредприятий сократились на 25,8% относительно предыдущего месяца. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 19,7%.Согласно пересмотренным данным в марте заказы уменьшились на 15%, а не на 15,6%, как сообщалось ранее.Внутренние заказы в апреле упали на 22,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как иностранные заказы сократились на 28,1%.Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в I квартале вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта на фоне пандемии. ВВП сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2009 года."Однако с учетом постепенного смягчения (ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом) нижняя точка промышленного спада уже должна была быть пройдена", — говорится в заявлении Министерства экономики Германии.