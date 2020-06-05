Уничтожением археологического комплекса в деревне Ольховка Ленобласти заинтересовались следователи. Уголовное дело по факту повреждения и уничтожения древнего могильника передано из управления МВД в Следственный комитет.

Уничтожением археологического комплекса в деревне Ольховка Ленобласти заинтересовались следователи. Уголовное дело по факту повреждения и уничтожения древнего могильника передано из управления МВД в Следственный комитет.В Ольховке Приозерского района древние камни веками стояли нетронутые. В советское время, когда увеличивали сельские угодья, к ним тоже не притронулись. Угроза над археологическим комплексом нависла со строительством на историческом месте коттеджей.Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", следователи посетили древний комплекс. В настоящее время они разбираются в материалах дела.Ранее сообщалось, что Следком разбирался с поджогами исторических зданий в Новой Ладоге. Было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение объектов культурного наследия". По информации СК, ночью 17 мая неизвестные подожгли казармы для рабочих бывшего казенного винного склада, расположенные в Кузнечном переулке. Это здание было построено в конце 19 века. При пожаре оно выгорело дотла.