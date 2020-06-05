Использование кондиционеров в офисе и дома нельзя назвать безопасным во время пандемии COVID-19. Вирусолог Александр Лукашев из института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний заявил, что такие устройства лишь способствуют распространению инфекции.

Использование кондиционеров в офисе и дома нельзя назвать безопасным во время пандемии COVID-19. Вирусолог Александр Лукашев из института медицинской паразитологиитропических и трансмиссивных заболеванийзаявил, что такие устройства лишь способствуют распространению инфекции.Вирусолог предупредил, что кондиционеры и вентиляторы могут угрожать здоровью, ведь они распространяют вирус на три-четыре метра. Такое расстояние в два раза больше предельно допустимой социальной дистанции во время пандемии.Эксперт советует офисным работникам меньше пользоваться этими устройствами во избежание заражения. Кроме того, стоит опасаться сквозняка, из-за которого также может залететь вирус.Если же выбирать между кондиционером и вентилятором, то безопаснее использовать первую вещь, поскольку вентиляторы производят больший поток воздуха, считает Лукашев. Дома же можно использовать все, что угодно."Кондиционер – это не какая-то особая опасность. А уж у себя дома можно использовать совершенно без ограничений", – пояснил вирусолог.1 Июн 2020 в 9:57 PDTНапомним, в России за все время уханькую заразу подхватили более 441 тысячи человек. Каждый день фиксируется около 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За три месяца скончались более пяти тысяч жителей страны, выздоровели – свыше 204 тысячи.