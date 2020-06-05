Футбольный Зенит рассматривает вариант с подписанием нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, действующее соглашение которого истекает нынешним летом.

Футбольный "Зенит" рассматривает вариант с подписанием нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, действующее соглашение которого истекает нынешним летом.В клубе с берегов Невы готовы оставить игрока еще на один сезон, сообщает Чемпионат.Com. 36-летний фланговый футболист выступает за сине-бело-голубых с 2016 год, когда перешел из московского "Динамо". Тогда "Зенит" заплатил за трансфер игрока 640 тысяч евро.За это время Жирков сыграл в лазурной футболке 101 официальный матч во всех турнирах, отличившись пятью голами и 13 голевыми передачами. В "Зените" он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.