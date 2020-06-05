Жена российского актера Михаила Кокшенова, которого не стало 5 июня, прокомментировала информацию о его смерти из-за коронавируса.

Жена российского актера Михаила Кокшенова, которого не стало 5 июня, прокомментировала информацию о его смерти из-за коронавируса.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой смерть артиста наступила от осложнений, вызванных COVID-19. Якобы с подозрением на инфекцию он провел последние дни в больнице.Жена Кокшенова рассказала, что появившаяся информация не соответствует действительности. У Михаила Михайловича не было никакого коронавируса. Умер он от последствий инсульта, сообщает РБК.Уход Кокшенова из жизни стал неожиданным для многих. Известный артист снимался в кино почти 60 лет и запомнился зрителям рядом культовых ролей. Ленты с его участием стали классикой отечественного кинематографа.Около трех лет назад у Михаила Михайловича случился инсульт, который оставил отпечаток на здоровье артиста.