Проведено уже 93 теста

Во Владимирской Областной Клинической больнице провели уже 93 теста на антитела к коронавирусу, показывающий не только наличие, но и уровень антител в крови. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Тестирование проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА). В отличии от метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), новый метод определяет иммунный ответ организма на коронавирус.Такой метод применяется в отношении пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, медицинских работников и пациентов из группы риска.