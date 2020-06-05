05.06.2020

2020-06-05 20:50:03

Жители деревни в Собинском районе безуспешно борются со свалкой

Лес рядом с деревней Бухолово Собинского района из зоны отдыха превратился в настоящую свалку. Местные жители сами не в состоянии ее убрать.

Местные жители этот лес называют "Руковок". Старые дубы и маленький пруд когда-то были любимым местом у молодежи деревни Бухолово, но уже несколько лет на месте отдыха - несанкционированная свалка.

Валерий Малинин борется со свалкой три года, как только обнаружил мусор в лесу. Тогда администрация собрала жителей и пригрозила штрафом. Валерий, по его словам, успокоился, но недавно обнаружил свалку больше прежней. Он обратился в госинспекцию по административно-техническому надзору . Реакция последовала сразу , но не стороны инспекции - на свалке появился трактор.

Валерий Милинин, житель деревни: «Свалку пытались спрятать, то есть утрамбовать намного глубже и как можно дальше. Запечатать трактором, засыпать сверху землей. Я вчера эту ситуацию остановил».

На импровизированную свалку мусор везут прицепами, нарушителей не пугает даже штраф в 50 тысяч рублей. Пластик, стекло, старая мебель, даже срубленные деревья - тут можно найти все. А всего в 10 метров - засеянное поле. Оказалось, жителям деревни попросту некуда выкидывать отходы, мусорных площадок нет. Администрация же поселения "кормит" обещаниями, говорит Валерий Малинин.

Валерий Милинин, житель деревни: «Она реагирует. Да, сделаем, будет, завтра, заказали контейнеры, согласуем. Здесь не только эта свалка образовалась, а еще как минимум в трех местах. В двух вообще очень крупные в двух помельче».

На следующий день после визита съемочной группы администрация сельского поселения обратилась к региональному оператору с просьбой.

Ирина Левакова, директор по связям с общественностью ООО «Хартия»: «Сегодня в 8 утра было обращение от администрации поселка Бухолово Собинского района, с просьбой установить контейнеры и начать обслуживание данного поселка. Мы проверили данные — действительно, поселок не обслуживался до этого дня».

В течение недели контейнеры будут установлены на места, указанные администрацией, вывоз мусора будет проводится регулярно, заверил регоператор. Но кто уберет свалки? За них в ответе собственник территории. Его уже нужно установить.

Екатерина Таманова, Илья Хлудов

«Вести Владимир»