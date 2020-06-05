Забрав из сейфа выручку за несколько дней, девушка скрылась.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Ковровского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что девушка, находясь в должности администратора-кассира в автосервисе, принимала денежные средства от клиентов за оказанные услуги автосервисом. 16 августа 2019 года обвиняемая забрала из сейфа выручку за несколько дней на общую сумму 89 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылась, на звонки работодателя не отвечала. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Работодатель обратился в полицию, местонахождение подозреваемой было установлено.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия причиненный ущерб был полностью возмещен.Санкции ч. 1 ст. 160 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.