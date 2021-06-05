В результате пожара пострадал 27-летний мужчина.

В 06-42 5 июня на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании во Владимире в многоквартирном жилом доме на улице 9-е Января, 1.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на третьем этаже.«Пожарные в дыхательных аппаратах проникли по автолестнице в задымлённое помещение, не дали распространиться огню на соседние квартиры и потушили пожар на площади 18 квадратных метров», - рассказала представитель пресс-службы спасательного ведомства Мария Дойнова.В результате ЧП сгорела внутренняя отделка и имущество, а также пострадал мужчина 1994 года рождения. Из МКД эвакуировали 40 человек, среди которых было 10 детей.На вызов выезжали 7 единиц техники и 21 человек личного состава.Дознаватели устанавливают причину пожара.