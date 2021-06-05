С 18 ноября 2020 года владимирская авиамедицинская бригада перевезла более 20 пациентов с инсультами, инфарктами и тяжёлыми травмами.

Во Владимирской области работу санавиации обеспечит компания «Русские вертолётные системы». Об этом на рассказала врио замгубернатора по социалке Ольга Гребнёва. Организация выиграла конкурс и теперь при её помощи полёты возобновятся.В регионе уже создана вертолётная площадка на территории Областной клинической больницы. Весной подрядчик к строительству второй - на территории ОДКБ.Госслужащая также отметила, что власти задумались о возведении третьей. Место пока не уточняется.Напомним, что мы не единожды рассказывали о том, как при помощи санавиации во Владимирской области медики спасают жизни людей. В ноябре прошлого года врачи 89-летнюю пенсионерку с инфарктом. Её доставили на вертолёте из Муромского районе. В том же ноябре из Мурома тяжелого пациента с острым нарушением кровоображения головного мозга.С 18 ноября 2020 года владимирская авиамедицинская бригада перевезла более 20 с инсультами, инфарктами и тяжёлыми травмами.