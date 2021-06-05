Скоро исполнится год, как Евгений Примаков возглавил Россотрудничество – главный инструмент по продвижению России в мире и развитию концепции мягкой силы. Новоиспеченный руководитель обещал сделать ведомство более эффективным и успешным. Но агентство, по всей видимости, не только не вылезло из-под груды накопившихся проблем, но и обзавелось новыми.

Скоро исполнится год, как Евгений Примаков возглавил Россотрудничество – главный инструмент по продвижению России в мире и развитию концепции "мягкой силы". Новоиспеченный руководитель обещал сделать ведомство более эффективным и успешным. Но агентство, по всей видимости, не только не вылезло из-под груды накопившихся проблем, но и обзавелось новыми.Новые лица и старые проблемыГод назад указом президента РФ руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — Россотрудничества — был назначен Евгений Примаков. Сразу же с начала своей работы журналист и общественный деятель заявил о необходимости реформирования ведомства, отвечающего за российскую «мягкую силу» и представление РФ за рубежом.Спустя год после назначения нового руководителя у Россотрудничества остаются старые серьезные проблемы. Ведомство давно упрекают за коррупцию и нецелевое расходование средств, в том числе полученных из федерального бюджета. Примаков в целом признает наличие проблем, связанных с коррупцией в своем ведомстве, он все же считает, что с этой проблемой руководство Россотрудничества «успешно борется» за счет антикоррупционных миссий.Реформирование Россотрудничества под началом Примакова привело к тому, что ведомство получило внутреннюю реорганизацию. Основной деятельностью по вопросам культуры, науки и образования, а также гуманитарными проектами занимаются отдельные функциональные управления, в то время, как финансовая и правовая стороной вопроса целиком и полностью лежат на бэк-офисе. Это в свою очередь породило проблему: отдельные подструктуры Россотрудничества не решают свои внутренние проблемы, а бэк-офис не в состоянии повлиять на деятельность управлений.Но ситуация не ограничивается одной только коррупцией. В ноябре 2020 года Евгений Примаков МИА «Россия сегодня», что Россотрудничество испытывает серьезные финансовые проблемы, а ресурсы организации сильно ограничены – равно как и у прочих других.Отметим, что по данным , бюджет ведомства, отвечающего за российскую «мягкую силу», составляет 4 миллиарда рублей ежегодно. Но даже эти средства уходят на вызывающие вопросы проекты.Имидж – все, жажда ничтоОдной из первых больших инициатив Примакова на посту главы Россотрудничества стали проекты, которые можно назвать «имиджевыми» для ведомства. В частности, одним из таких проектов стала… смена названия Россотрудничества.В начале декабря 2020 года Россотрудничество объявило на второе название агентства. Согласно задумке, оно должно быть легко запоминаемым и легко произносимым, особенно для иностранцев. При этом, слово «Россотрудничество» по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ.Итоги конкурса были подведены в марте 2021 года, когда Россотрудничество поменяло свое неофициальное название на «Русский Дом». Однако это название уже повсеместно использовалось во всем мире — еще до ребрендинга. Зарубежные представительства агентства именно так и называли в повседневной жизни. К чему было городить огород с конкурсом – остается загадкой.Не меньшей загадкой остается и ситуация с официальным сайтом Россотрудничества. Еще в 2020 году сайт был раскритикован самим Евгением Примаковым: по его мнению, официальный ресурс такого ведомства должен строиться по иной схеме и наполняться более интересной информацией и медиаконтентом.«По-другому должна строиться в том числе и работа пресс-службы. Мне сложно себе представить человека в здравом уме, который из любви к знаниям пошел бы читать сайт Россотрудничества. Сайт должен быть интересным, это должно быть медиа», – Примаков.Спустя почти год сайт выглядит чуть обновленным. Но ощущение безыдейности осталось. Вместо обещанного увеличения количества интересного и всеобъемлющего контента мы видим список анонсов ведомства – и сильно устаревшую ленту новостей (последние посты в ней датируются 13 марта). Кроме того, остро выделяются проблемы верстки сайта: неравномерно поставленные окна постов и разновеликие шрифты.Для сравнения: заглавная страница Агентства США по международному развитию (USAID) – главного проводника американской «мягкой силы» — встречает нас мультимедийной частью на весь экран и завлекающими цитатами. Что мешает сделать точно так же? Вопрос остается открытым.Русский китч Русского домаЕще в июле 2020 года – в рамках интервью газете «Известия» — Примаков ключевым направлением деятельности Россотрудничества борьбу с сугубо формалистским подходом к гуманитарной и социальной работе: «Будет совершенно другой критерий эффективности наших зарубежных центров, — заявлял тогда глава агентства. – Это количество и качество привлеченных к работе организаций, сообществ неправительственного сектора. Это могут быть какие-то НКО, группы каких-то людей, объединенных общей идеей. Нам надо вовлекать их в работу».Одним из видов деятельности Россотрудничества, которые подвергались мощной критике как со стороны патриотического спектра, так и с либеральных позиций, считаются культурно-развлекательные мероприятия с китчевым уклоном. Сам Примаков такой подход называл «балалаечной дипломатией» и обещал, что под его началом ведомство не будет заниматься «бессмысленной показухой».Спустя год создается впечатление, что количество подобных китчевых мероприятий не уменьшилось. Вспомним лишь несколько примеров такой деятельности.В Замбии при поддержке Россотрудничества работает некоммерческая организация Kalingalinga Girls. Целью организации, созданной усилиями ведомства, а также волонтеров и предпринимателей, является предоставление права голоса всем женщинам Замбии.При том, что НКО не собирает ни грамма средств (согласно открытым данным, на странице Kalingalinga Girls на портале пожертвований GivingWay красуется цифра в $0), предприятие можно назвать по меньшей мере убыточным.В преддверии 76-летия победы в Великой Отечественной войне в Сингапуре состоялся премьерный показ фильма «Подольские курсанты». Организаторами мероприятия, состоявшегося 7 мая, выступили представительство Россотрудничества в Республике Сингапур и Российско-Сингапурский Деловой Совет при поддержке Ростеха.К Международному дню защиты детей 1 июня Русский дом в Ереване выпустил букварь-комикс «Учим русский с Грибоедовым». Цель создания уникального букваря-комикса заключалась в том, чтобы армянские школьники «весело и креативно» изучали русский язык, а по ходу знакомились с историей России и биографией писателя и дипломата.В годовщину рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня 2021 года Русский Дом в Лондоне и Благотворительный фонд «Пушкин – всему миру» проведут международный литературно-музыкальный видеомарафон в режиме онлайн, в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорят о значении наследия великого русского поэта.Все это формируют представления о российской «мягкой силе» как о незначительной и сугубо региональной, направленной на прошлые заслуги – но не на достижения сегодняшнего дня. В результате на «балалаечные проекты» ежегодно тратятся миллиарды бюджетных денег.Зарубежные провалыЭффективность работы Россотрудничества по-прежнему под большим вопросом. Серьезным ударом стала потеря украинского направления после закрытия Русского Дома в Киеве. Скандал разразился после того, как украинскому министру культуры Александру Ткаченко не понравилось объявление об очередном мероприятии под эгидой Россотрудничества, где поэта Тараса Шевченко назвали «российско-украинским писателем».Результатом общественной дискуссии стало введение санкций против Россотрудничества на Украине, принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и одобренное президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что руководство агентства и сам Евгений Примаков планировали продолжить работу в обход санкций, уже 7 апреля Русский Дом в Киеве был закрыт. Как заявил замглавы ведомства Павел Шевцов, мероприятия федерального агентства на Украине будут продолжаться в онлайн-формате.«Пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат. Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», — пояснил замглавы агентства.Действительно, в условиях пандемии и санкционного давления можно было организовать эффективные онлайн-проекты, которые позволяют объединить единомышленников в Сети. Тем не менее за три месяца «виртуальной работы» Русского Дома в Киеве (точнее, ее имитации) ни одного события проведено не было. Страница украинского филиала Россотрудничества в Twitter молчит с конца марта, столько же времени не обновлялся официальный сайт.Не очень позитивно складывается ситуация и на прибалтийском направлении. В последнем интервью газете «Известия» Примаков , что у организации нет своего фактического представительства в Литве, Латвии и Эстонии – поскольку между странами нет межправительственного соглашения. Но при этом глава агентства считает, что наши соотечественники в этих странах могут сами заниматься работой Россотрудничества, налаживая связи между русскими и прибалтами – даже при том, что такая деятельность может быть опасна в странах, где превалирует русофобская политика:«Пусть наши соотечественники продемонстрируют интерес тоже. Пусть они откроют какие-нибудь свои неправительственные организации, свои фонды, свои НКО, пусть назовут их Русскими домами», – сказал Примаков.На этом фоне не исключено, что у общественности могут возникнуть вопросы к Россотрудничеству: почему оно не исполняет возложенные на него функции? В этом случае общественные представители действительно займутся работой Россотрудничества. Но тогда зачем нужно будет само агентство.Самое закрытое ведомствоЕсли же пытливый читатель попытается подсчитать, сколько тратит Россотрудничество на все проекты, у него ничего не выйдет. Вся бюджетная документация за конец 2020 и весь 2021 год скрыта от посторонних глаз, и невозможно установить, сколько федеральное государственное ведомство потратило средств и бюджета, и на какие цели.К примеру, на сайте Россотрудничества в графе «Исполнение бюджета» выложены ведомства о доходах и расходах бюджетных средств с 2015 по ноябрь 2020 года – то есть ровно до начала реформы Россотрудничества, разделения полномочий между функциональными управлениями и бэк-офисом. Что же касается документов о текущем состоянии дел – их на сайте не представлено.В Министерства финансов РФ о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 1 января 2021 года Россотрудничество получило самый низкий балл качества – 54,73. Основными причинами низких оценок в Минфине назвали недостатки при планировании и исполнении бюджета, неточное прогнозирование поступлений доходов и недостатки при управлении активами.Наконец, о «закрытости» финансовой отчетности ведомства и Счетная палата РФ. По результатам исследования рейтинга открытости федеральных органов исполнительной власти в докладе аудиторов «Открытость государства в России – 2021», Россотрудничество оказалось в списке самых «закрытых» ведомств – наряду с Росморречфлотом и силовыми ведомствами. Однако если для ФСБ, Службы внешней разведки и Минобороны РФ такая «закрытость» необходима по соображениям государственной тайны – то почему скрывает свои активы главный проводник российской «мягкой силы», неясно.