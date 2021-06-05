После недели тренировочного сбора в австрийской деревушке Нойштифт, российская сборная вернулась на домашнюю базу в подмосковный Новогорск и продолжила подготовку к чемпионату Европы 2021 года.
По данным источника
, вся команда занимается в общей группе, кроме защитника «Рубина» Ильи Самошникова - у него занятия проходили по индивидуальной программе. Это связано с полученной травмой мышц задней поверхности бедра во время с игры с Польшей.
Напомним, что первого июня в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2021 встретились сборная Польши и России. Матч завершился со счетом 1:1. После контрольного матча подопечные Станислава Черчесова провели восстановительное занятие. По традиции футболисты были разделены на две группы в зависимости от времени, проведённого на поле.
2 июня был объявлен состав сборной на Евро-2021. И хотя до начала турнира тренерский штаб в случае непредвиденных ситуаций может воспользоваться правом замены, многие игроки вздохнули с облегчением, увидев своё имя в итоговом списке.
Конечно, попасть на главный турнир континента мечтают не только молодые футболисты, но и их более опытные спортсмены. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился, что ему было приятно оказаться в финальной заявке.
«Нужно не просто поехать на Евро, а помочь команде и добиться результата. Нагрузки были тяжёлыми, думаю, сейчас потихоньку будет полегче. Наверное, все расстроились, кто не попал. Но такова жизнь. Когда-то и меня с Артёмом Дзюбой отцепляли. Это нормально. Мы ребят поддерживаем», — отметил Оздоев.
Многие игроки отмечали, что эти сборы кажутся им более трудными, чем предыдущие. Так, по словам Мухина сравнить их можно только с занятиями под руководством бывшего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина.
Напомним, что до начала Чемпионата Европы осталось всего семь дней. Уже 12 июня россияне встретятся со сборной Бельгии. В финале ЛЧ один из её лидеров, Кевин де Брёйне, получил перелом носа и левой глазницы. Он попал в заявку своей сборной на Евро, но тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил сомнение в том, что Брёйне сможет выйти на поле в матче с Россией.