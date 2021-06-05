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<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2021-kak-proxodit-podgotovka-sbornoj-rossii-k-evro-2021.html" target="_blank">Как проходит подготовка сборной России к Евро-2021</a> - После недели тренировочного сбора в австрийской деревушке Нойштифт, российская сборная вернулась на домашнюю базу в подмосковный Новогорск и продолжила подготовку к чемпионату Европы 2021 года.