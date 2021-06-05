Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 786 человек.

Во Владимирской области на 5 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Петушинском и Камешковском, по 3 - в Ковровском и Александровском районах. По два пациента с ковидом прибавились в Юрьев-Польском, Киржачском, Вязниковском и Меленковском районах, а также в городе Радужный. По одному инфицированному выявлено в Суздальском, Кольчугинском, Собинском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 786 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7719 случаев во Владимире, 4092 - в Гусь-Хрустальном районе, 3713 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.