Экономика Белоруссии сильно пострадает из-за введенных в ее адрес санкций после истории с Протасевичем. Так считает кандидат политических наук Станислав Бышок.

Экономика Белоруссии сильно пострадает из-за введенных в ее адрес санкций после истории с Протасевичем. Так считает кандидат политических наук Станислав Бышок.История с задержанием журналиста Романа Протасевича в Минске стала новым витком в противостоянии Европы с режим Александра Лукашенко. Многие обозреватели сошлись во мнении о том, что Батька перешел красную черту, и теперь цивилизованный мир уже не питает иллюзий касательно происходящего в Белоруссии.Кандидат политических наук Станислав Бышок убежден, что решение Александра Григорьевича действительно обойдется республике очень дорого. Уже сейчас из-за того, что западные авиакомпании не используют ее воздушное пространство.Эксперт заявил, что самые тяжелые последствия для республики еще впереди. Новые могут ощутимо ударить по экспортно-ориентированной экономике, добавил он.При этом ограничительные меры будут направлены в первую очередь на Александра Лукашенко, а также на его личную политическую стабильность, отметил Бышок. После инцидента с самолетом авиакомпании "Ryanair" западные политики воспринимают Батьку как угрозу не только для абстрактной гражданской свободы, но для конкретных демократических институтов многих государств.