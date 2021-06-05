Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 70 граммов..

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержал мужчину, подозреваемого в хранении наркотического средства – марихуаны.Злоумышленник, 30-летний неработающий гражданин, был задержан во дворе дома на проспекте Вернадского. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 70 граммов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93