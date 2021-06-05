В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита», направленного на предупреждение преступных посягательств в отношении детей, сотрудниками полиции проведены профилактические беседы...

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы провели профилактические лекции с педагогическим составом и учащимися Политехнического колледжа №50.В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Защита», направленного на предупреждение преступных посягательств в отношении детей, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы проведены профилактические беседы с педагогическим составом и несовершеннолетними учащимися Политехнического колледжа №50.Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г.Москвы капитан полиции Ольга Кузнецова обратилась к педагогам с призывом информировать органы внутренних дел в случае выявления жестокого обращения с несовершеннолетними, а также при фиксации противоправных действий, совершаемых самими учащимися в стенах колледжа. Подобное кураторство призвано сократить случаи безнадзорности подростков, а также привлечь к ответственности тех, кто вовлекает несовершеннолетних в совершение противоправных деяний.Сотрудник полиции предостерегла учащихся от необдуманных действий, разъяснив наступающую в их возрасте административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.Инспектор напомнила собравшимся о том, что до достижения 18 лет за несовершеннолетнего несут ответственность его родители или опекуны. Учащиеся подробно обсудили с сотрудником полиции негативные последствия, которые влечет за собой наличие судимости.В завершение мероприятия ребята задавали интересующие их вопросы, а после поблагодарили полицейских за познавательную беседу.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31