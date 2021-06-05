Общая стоимость работ составляет 57,2 млн рублей.

В Киржаче в 2021 году построят водопровод. Коммуникации проложат от расположенной на улице Мичурина насосной станции второго подъёма до улицы Рыженкова. Также запланирована реконструкция системы централизованного водоснабжения и строительство станции обеззараживания подземных вод.«Качественной водой обеспечат более 1500 жителей. Общая стоимость работ составляет 57,2 млн рублей», - сообщили в администрации Владимирской области.Напомним, что в рамках проекта«Формирование комфортной городской среды» в 2018 − 2020 годах в Киржаче выполнено благоустройство 14 дворовых территорий и трёх общественных пространств на общую сумму 46,2 млн руб.«В 2021 году в городе приведут в порядок ещё четыре двора и две общественных территории. На эти цели выделено 14,5 млн рублей.