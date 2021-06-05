В прошлом – общежитие, теперь – малосемейка. Дому номер 8 по улице Краснознаменная почти пол века. Ремонт в этом здании не проводился двадцать лет. По словам жильцов проблемы начались,

В прошлом – общежитие, теперь – малосемейка. Дому номер 8 по улице Краснознаменная почти пол века. Ремонт в этом здании не проводился двадцать лет. По словам жильцов проблемы начались, как только дом передали на баланс в муниципальную управкомпанию. Клавдия Самойлова, жительница дома № 8 Все время непорядок с квитанциями, увеличивают стоимость, не было ни одного