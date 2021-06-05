Погибших и пострадавших нет.

Ночью 5 июня около 01-54 в Коврове на улице Восточной в доме №52/4 загорелась кухня.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия пожарных наблюдался дым из квартиры на первом этаже многоквартирного дома.Пожарные в дыхательных аппаратах попали в горящую квартиру и потушили пожар на площади два квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка кухни. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 6 единиц техники, а также 19 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.