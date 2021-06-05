Сумма мзды составила 3000 рублей.

В воинской части, дислоцирующейся в Муроме, старшего сержанта осудили за взятку.Контрактник муромской 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады взял деньги у срочника.Как сообщили следователи военной прокуратуры, он получил подчинённого три тысячи рублей за сокрытие от командования факт использования мобильного телефона на территории бригады. Данная провинность грозила солдату привлечением к дисциплинарной ответственности.Факт взяточничества вскрылся. В результате против старшего по званию возбудили уголовное дело. Суд назначил контрактнику штраф в размере 20 000 рублей.Добавим, что в последние месяцы муромские военные отличились уже несколько раз. В ноябре 2020 года прапорщика одной из в/x оштрафовали за . Также в ноябре мы писали про майором вооружённых сил РФ. В феврале в Муроме в результате происшествия, произошедшего в автопарке, срочник. А совсем недавно, в мае, солдата за избиение сослуживца.