Контрактник взял деньги у срочника. Старший сержант-контрактник муромской 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады попался на взятке. Военнослужащего признали виновным в мелком

Контрактник взял деньги у срочника. Старший сержант-контрактник муромской 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады попался на взятке. Военнослужащего признали виновным в мелком взятничестве. Как сообщает военный Следком, старший сержант получил от своего подчиненного 3 000 рублей, чтобы тот скрыл от вышестоящего командования факт использования мобильного телефона на территории воинской части. За это срочника могли бы привлечь к