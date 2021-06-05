Предварительная стоимость каждого объекта составляет более 1,4 млрд рублей.

Председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и губернатор Владимир Сипягин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит привлечь в регион средства для строительства трёх школ в активно растущих микрорайонах Владимира.«Подписанный документ – ключ к ликвидации второй смены в учебных заведениях», – уверен Владимир Сипягин.Наибольшее число учащихся во вторую смену сейчас во Владимире, Коврове и Покрове.Новые образовательные учреждения, на 1100 мест каждое, появятся в трёх микрорайонах областного центра: Сновицы-Веризино, Юрьевец, а также на пересечении улиц Мира и Студенческая, рядом с ВлГУ. Предварительная стоимость каждого объекта составляет более 1,4 млрд рублей.«В настоящее время распоряжением Правительства РФ определён концессионер – ООО «ПроШкола», с которым субъектами РФ и муниципальными образованиями могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса», - сообщили в пресс-службе губернатора.В Белом доме уточнили, что за последние годы во Владимирской области открыты пять школ для более чем 3000 детей. В 2021 году будут созданы ещё 2 тысячи мест.Напомним, что впервые о планируемом сотрудничестве с ВЭБ.РФ в марте текущего года мэр Владимира Андрей Шохин.«Это позволит разгрузить школы №15, №25 и №19», - уточнил градоначальник.