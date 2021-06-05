В регион поставлены 3200 доз двух других препаратов от Covid-19 - ЭпивакКорона и КовиВак.

Во времяврио вице-губернатора по социальной политике Ольга Гребнёва рассказала о вакцинации населения Владимирской области.Всего в регионе привито около 16%, на фоне 21% по всей России. По этому показателю область находится на 80 месте по стране. При этом Владимирская область занимает третье место в России по числу привитых людей старше 65 лет.- На сегодняшний день первый компонент Спутника получили более 108 тысяч жителей региона, второй − свыше 90 тысяч. Темпы вакцинации постепенно нарастают, - уточнила замгубернатора.Добавим, что в регион также были поставлены 3200 доз двух других препаратов от Covid-19 - ЭпивакКорона и КовиВак.