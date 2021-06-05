Документы подписаны в рамках пмэф-2021.

В рамках в международного экономического форума, который состоялся на этой неделе в Санкт-Петербурге, Владимирской областью было подписано 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 23 млрд рублей. Такие итоги участия в мероприятии региональных властей подвёл вице-губернатор Александр Ремига.Они были заключены с компаниями:- АО «Муроммашзавод»;- ООО «Мон’дэлис Русь»;- ООО«Индастриал Платформ Групп Клима»;- ООО «Интекс»;- ООО «Литвуд»;- Логистическая группа «Адмирал»;- АО «Полимерсинтез»;- ООО «ТехноПласт»;- ООО «Объединённая компания «Рустехнологии Муром»;- ООО «Эгида+».Замгубернатора добавил, что основная задача области - создать для бизнеса все необходимые условия для работы, а также обеспечить поддержку на всех этапах планирования и реализации проектов.