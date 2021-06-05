Документы подписаны в рамках пмэф-2021.
В рамках в международного экономического форума, который состоялся на этой неделе в Санкт-Петербурге, Владимирской областью было подписано 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 23 млрд рублей. Такие итоги участия в мероприятии региональных властей подвёл вице-губернатор Александр Ремига.
Они были заключены с компаниями:
- АО «Муроммашзавод»;
- ООО «Мон’дэлис Русь»;
- ООО«Индастриал Платформ Групп Клима»;
- ООО «Интекс»;
- ООО «Литвуд»;
- Логистическая группа «Адмирал»;
- АО «Полимерсинтез»;
- ООО «ТехноПласт»;
- ООО «Объединённая компания «Рустехнологии Муром»;
- ООО «Эгида+».
Замгубернатора добавил, что основная задача области - создать для бизнеса все необходимые условия для работы, а также обеспечить поддержку на всех этапах планирования и реализации проектов.