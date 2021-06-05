05.06.2021

2021-06-05 13:10:04

Во Владимире до сих пор не найден клад, спрятанный ключарём Успенского собора в XV веке

Отправимся в историю ровно на 610 лет назад. Это были страшные дни для столицы Владимиро-Суздальского княжества. Город был сожжен и разграблен. Но это время хранит и некоторые тайны истории.



Ужасающие кадры казни из фильма "Андрей Рублев", священник Патрикий в исполнении Юрия Никулина. Эта история имеет подлинную документальную основу. И это реальный исторический персонаж. Во время захвата Владимира казанским царевичем Талычем в июне 1411 года он служил ключарём Успенского собора и спрятал от татар драгоценности храма. Патрикий и под пытками не выдал местонахождение спрятанных сокровищ.



Клад не найден до сих пор... Он так и остался владимирской легендой.



- Успенский собор проходил несколько реставраций. И гробницы вскрывались. Под полом были раскопки. Специально клад не искали. Но работы велись и пока никаких следов клада нет.



Марина Лукьянова за 19 лет работы в музее повидала немало ценностей. Сегодня ее должность "хранитель" тоже звучит загадочно, как и всё, что связано с кладами. Любимые экспонаты хранителю трудно выделить. Когда работаешь с такими сокровищами, начинаешь любить их все. А в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника сегодня 70 кладовых комплексов, найденных начиная с конца 19 века и до наших дней, более 36 тысяч предметов. И у каждого своя красивая история.



Марина Лукьянова, хранитель музейных предметов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В 76-ом году жительница села Гридино полоскала белье на реке. Начался неожиданно сильный дождь, град, накрылась тазом и услышала…»



Видимо клад был захоронен прямо на берегу реки. Вода размыла землю. И в результате оползня монеты 17 века оказались на поверхности. Ветер поднял чешуйки и превратил их в серебряный дождь. И все же клад - это не только то, что блестит. Это еще и новые сведения о минувших эпохах. Но иногда находки задают больше вопросов, чем дают ответов. Специалистам остается только гадать об их происхождении. Бывает и наоборот. Вот этот клад, найденный в восьмидесятые годы прошлого века в Суздале, у здания военкомата, оказался подписанным.



Марина Лукьянова, хранитель музейных предметов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Сохранился такой сундучок, в котором были спрятаны семейные ценности - посуда, столовые приборы и монеты 19-20 веков. На некоторых сохранились монограммы суздальских купцов Жилиных Александре и Абраму, как следует из монограмм».



Обидно, что клады, которые найдены на территории области в 19 веке, почти не попадали в фонды Владимиро-Суздальского музея- заповедника. Раньше все они отправлялись в императорскую археологическую комиссию для изучения. А там уже определяли их материальную ценность. И оказывается, не каждый клад может быть сокровищем.



Марина Лукьянова, хранитель музейных предметов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В селе Крутец был найден клад серебряных рублей крестьянскими детьми. Но вернула их виду отсутствия ценности. Или в 1909 году судогодский крестьянин нашел клад серебряных денежек. Хотел продать музею - предложил по 50 копеек за штуку. Это около 900 рублей, но музей предложил лишь 15 и сделка не состоялась».



В 1876 году в Муроме на территории Кремля был найден огромный клад ценнейших арабских серебряных монет 9 века, почти 11 тысяч предметов. Но хорошо сохранились лишь 2 тысячи монет. Остальные переплавили, отчеканили заново и передали различным музеям. Чуть более 100 штук попали во Владимиро-Суздальский.



В последнее время в музей попадает не так много кладов. Но это не значит, что земля Владимирская оскудела сокровищами - замечает хранитель. Одна из проблем - деятельность черных копателей - охотников за ценностями. Последний найденный в тридцать третьем регионе клад поступил в фонды музея в 2020 году, он был обнаружен в селе Федоровское Юрьев-Польского района. За что и получил свое название ФЕДОРОВСКИЙ.



Марина Лукьянова, хранитель музейных предметов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Он достоин своего имени. Один из 3 крупных комплексов Уникальность в том, что кроме монет, а их в кладе много, это деньги удельных княжеств Московского, Нижегородского, Ярославского. Много и монет местной чеканки, которые чеканились на территории Суздальско, Нижегородского княжества, а также денежные слитки, полтины».



Есть в музее и небольшие, медные клады, которые получили название "крестьянские". Это почти 20 тысяч предметов, найденных в 50-70-е годы в сельской местности, на полях и огородах. Причем в редких случаях даже сохранились сами емкости - обычно это горшки, но иногда деньги прятали, например, в металлических насадках долот. В 1954 году на песчаной отмели правого берега Клязьмы напротив Успенского собора дети нашли вот этот древний топорик. Украшающие его медальоны позолочены. Возможно, оружие имеет отношение к таинственному кладу святого Патрикия. Тысячелетняя история владимирской земли хранит немало тайн, а значит еще много кладов дожидаются своего часа. Кстати нашедшему клад сегодня полагается не 25% от его оценочной стоимости, как раньше, а все - 50.



Татьяна Воронцова. Егор Герасимов



«Вести-Владимир»