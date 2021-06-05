На вызов выезжали 7 единиц техники и 19 человек личного состава.

Днём 5 июня в 13-46 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. Во Владимире на улице Безыменского в доме №21 горел балкон.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение на 9 этаже. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пожар на площади 60 квадратных сантиметров.Пострадало имущество и внутренняя отделка балкона. Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 7 единиц техники и 19 человек личного состава.Напомним, что сегодня рано утром во Владимире произошёл ещё один пожар. На улице 9-ое Января загорелось общежитие, из которого 40 человек.