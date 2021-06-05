05.06.2021

2021-06-05 17:50:04

Во владимирских лесах растут уникальные цветы

Их называют самыми таинственными цветами на Земле. Да еще современниками динозавров. Прекрасные орхидеи можно встретить и в нашей полосе. Любовь Истратова отправилась искать орхидеи в лесу.



Тонкий аромат ванили - редкий, едва уловимый, как и его обладатель, - орхидея "венерин башмачок".



Ирина Митюшина, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий: «Венерин башмачок занесен в красную книгу России. На территории России встречается довольно-таки мало таких вот популяций, как здесь в дюкинском заказнике. Уникальность этого цветка заключается в том, что он очень долго прорастает, для того, чтобы мы увидели такое красивое цветение, требуется порядка 8 лет, чтобы вылез первый цветочек».



Представьте, семя венериного башмачка не дает корней. Растение образует симбиоз с грибами и развивается под землей целых 3 года, чтобы только на 4-ый-5-ый пустить первые расточки. Часто на стебле можно найти полноценную "пару обуви", это значит, что цветку не менее 15 лет! Цветки могут иметь самый разнообразный окрас - от кремовых и бледно-желтых оттенков до коричневых и фиолетовых. Различается цветок и по форме - "кувшин" и "пузатый бочонок". Обратите внимание на необычное строение. Один из лепестков - так называемая губа, словно лентами, обвивается другими лепестками-околоцветниками. Эта конструкция напоминает ловушку, и на самом деле, ею пользуются ... цветочные пауки для ловли насекомых.



Ирина Митюшина, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий: «Венера - богиня красоты, по легенде, гуляла по берегу моря с возлюбленным. Случилась непогода, и они укрылись в пещере, а свои промокшие золотые башмачки она оставила у пещеры. Шел мимо путник, увидел красивые башмачки, решил подойти к этим туфелькам, и на его глазах башмачки превратились в красивые цветы, и он понял, что где-то рядом находятся боги, и нужно поскорее отсюда уйти».



Орхидея венерин башмачок - гордость владимирской земли. Здесь самая большая популяция этого растения в России. Все дело в питающей известняковой пыли дюкинских карьеров - одно из названий цветка "башмачок известняковый". Ещё одно необычное прозвище - "адамова голова". Так раньше называли растение из-за особенной формы и волшебных свойств. А ещё венерин башмачок изображен на гербе норвежского города Сноса.



Ирина Митюшина, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий: «Этот цветок - ятрышник шлемовидный, занесен в Красную книгу России, очень редкий. Название происходит от того, что в цветке видно некого человечка с ручками, с ножками и небольшим шлемом. Если присмотреться даже в шлеме можно разглядеть глазки. По нашим мониторингам этого года, мы обнаружили - он вышел за пределы заказника и осваивает новые территории».



Ятрышник шлемоносный - еще один представитель семейства орхидей. Растение включено в Государственную фармокопею России. Применяется при отравлениях и гастрите. Эта северная орхидея сейчас так же в цвету. Чтобы насладиться их красотой и ароматом осталось не больше недели.



Ирина Митюшина, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий: «В заказнике встречается ещё одна орхидея - пальчатокоренник пятнистый, но в середине где-то июня будет активное цветение. У пальчатокоренника, почему ещё такое необычное название, клубеньки, которые под землей, они очень напоминают пальцы».



А это орхидея тайник. Ей уже 10 лет. А вот двулистная любка. В старину её коренья использовались для приворотов. Из 21 вида орхидей региона, здесь в заказнике - присутствуют 10.



Мы встретили ещё одного жителя заказника. Вот такую маленькую прыткую ящерку. Но у неё свои дела, поэтому мы её отпустим.



Когда цветение закончится, будет другой повод приехать на дюкинские карьеры - экскурсии на палеонтологические объекты карбонского периода. В те древние времена на территории Владимирской области было теплое мелководное море.



Ирина Митюшина, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий: «Мы находимся и стоим с вами на дне морском. можно походить поподнимать камушки, поискать отпечатки. Вот на стендах, как раз отображены. Здесь и моллюски, и брахиоподы, гастроподы, морские лилии, морские ежи. Все их можно здесь найти».



Триста миллионов лет назад местный климат стал жарче, уровень кислорода снизился, и это привело к массовому вымиранию морских обитателей, и, как следствие, - накоплению известняка. Который сейчас питает краснокнижные растения.



Любовь Истратова, Илья Хлудов, “Вести-Владимир».