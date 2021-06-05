Об этом во время пресс-конференции сообщила замгубернатора Ольга Гребнёва.

На закупку лекарств для федеральных и региональных льготников было выделено свыше 1 млрд рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщила замгубернатора Ольга Гребнёва.Однако указанная сумма не покрыла всю потребность в лекарственном обеспечении. Из регионального бюджета дополнительно выделили 415 млн рублей.«Число рецептов, находящихся в настоящее время на отсроченном лекарственном обеспечении, по сравнению с январем и февралём уменьшилось», − отметила госслужащая.Ольга Гребнёва обнародовала грядущие изменения в региональном здравоохранении.«Во Владимире появятся две подстанции скорой медицинской помощи. Первая - недалеко от гипермаркета «Глобус». Вторая - в юго-западной части города, на Верхней Дуброве», - рассказала она.Отдельно врио замгубернатора «прошлась» по главврачам медучреждений региона. Ольга Сергеевна владимирскую медицину с болотом, а про здравоохранение сказала, что его вовсе нет.Напомним, что два месяца назад она сменила на посту зама по социалке Сергея Шевченко.