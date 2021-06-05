Всего за 2021 год нашли работу 795 владимирцев из указанной возрастной категории.

Власти Владимирской области продолжают работу по восстановлению численности занятого населения к докоронавирусному уровню. В общероссийскую базу вакансий «Работа в России» от региона подали заявки 184 работодателя на 1844 рабочих места.Самый большой спрос показывают производственные предприятия – 75%, затем идут оптовая торговля, гостиничный бизнес и общественное питание, сельскохозяйственные компании и негосударственные образовательные учреждения.В конце марта 2021 года стартовала работа двух федеральных программ – по обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография» и по субсидированию найма через Фонд социального страхования.«Организована разъяснительная работа с работодателями о возможности участия в мероприятиях по субсидированию найма. Производится обмен информацией между специалистами органов службы занятости и областного Фонда социального страхования», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.С начала действия программы трудоустроены 238 человек, при этом 30 % - люди предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также люди с ОВЗ.Предпенсионерам помогают составить резюме, учат успешному прохождению собеседования. Всего за 2021 год нашли работу 795 владимирцев из указанной возрастной категории. На текущий момент на учёте состоят более 2200 граждан предпенсионного возраста, из них более 2150 - безработные.