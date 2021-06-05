Он проведёт в тюрьме 4 месяца.

Во Владимире отца восьмилетней девочки приговорили к четырём месяцам тюрьмы за долги по алиментам. Мужчина задолжал на содержание ребёнка почти 430 тысяч рублей.Ранее за неуплату его арестовывали на 12 суток. На этот раз неративого родителя ждёт более серьёзное наказание. Будучи трудоспособным он не работал и никак не помогал ребёнку. Денег от шабашек дочке тоже не перепадало. На учёт в Центр занятости владимирец не вставал.В период с 2017 года он задолжал 428 699 рублей.В результате Фрунзенский районный суд приговорил его к отбыванию срока в колонии общего режима. Виновного арестовали в зале суда.Адвокат подсудимого подала апелляционную жалобу. Дело передали на рассмотрениево Владимирский областной суд.