05.06.2021

2021-06-05 09:20:04

Зачем во Владимир приезжал Великий князь Константин Романов

5 июня 1908 года Владимир своим посещением удостоили "Высокие путешественники". Так называли Его Императорское величество Великого князя Константина Константиновича Романова и его Августейшее семейство. Почему его называли певцом добра и красоты, и зачем он приезжал в нашу губернию?



- Вообще, удивился, что «К.Р.» - царский человек. Удивительно, тут целые ноты, но написаны всего 2 буквы — «К.Р.». Может быть, люди читают и исполняют эти произведения, но не знают кто такой «К.Р.». Получается тайна.



Кто скрывался за таинственными инициалами «К.Р.»? Эту тайну Валерия Кириллова для себя раскрыла 10 лет назад. Когда прозвучал телефонный звонок - приглашение из Осташёва, принять участие в литературном вечере в честь Константина Константиновича Романова в его бывшем имении. С этого времени романсы на стихи Великого князя в ее репертуаре.



Валерия Кириллова, солистка Владимирской филармонии: «Очень красиво расположено на правом крутом берегу Рузы, с большим конным двором стоит имение необыкновенное. Усталый сын земли в дни суетных забот, средь светского волнения, в лесу, у озера ищу уединения».



Внук императора Николая I, двоюродный брат Александра III и двоюродный дядя последнего российского императора Николая II. Конечно, он не мог разместить свою фамилию на обложке сборника стихов. К тому же князь не был тщеславным, свои произведения оценивал с великой скромностью, при этом спешил помочь каждому таланту. Считая, что талант - промысел Божий, который надо оберегать и лелеять.



Алексей Ярыгин, концертмейстер: «Политик пишет стихи... Вот эта идея мне более интересна, даже более, чем содержание произведения»



Его готовили к морской военной карьере. Он был командиром Преображенского полка. Главным начальником военно-учебных заведений России. Но всю свою жизнь он увлекался литературой, поэзией, историей и этнографией, возглавлял Императорскую Академию наук, стал учредителем разряда изящной словесности и Пушкинской премии, открывал консерватории и театры. Ему принадлежит один из переводов трагедии Шекспира "Гамлет". Великий князь сделал многое для сохранения произведений древнего искусства. Эти интересы и сподвигнут Константина Романова к большому путешествию по России, которое он совершит в канун своего 50-летнего юбилея в 1908 году. Константин Константинович с Августейшей сестрой королевой Эллинов Ольгой Константиновной и со своими шестью детьми объедут множество городов, осматривая русские древности. 5 июня поездом из Нижнего Новгорода Высокие гости прибудут и во Владимир.



Роман Костоправов, заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Конечно же, об этом приезде было известно заранее, поэтому город готовился, улицы центральные убрали, украсили национальными русскими флагами».



Знакомство с городом начнется с Успенского кафедрального собора, Дмитриевского и Рождественского монастыря. Царская семья поклонится святыням, ее вниманию представят ценные артефакты, древние рукописные книги. В Историческом музее Владимира сегодня хранятся слепки украшений храмов, которые тогда находились в древнехранилище Братства Александра Невского.



Роман Костоправов, заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Вот эти слепки, которые осматривал Константин Романов в 1908 году, когда посещал Владимир и древнехранилище братства Александра Невского. Здесь 2 изображения библейского царя Давида, также князь Всеволод Большое гнездо с сыном».



С интересом августейшая семья рассматривала и мстерские иконы. Яркий пример местных промыслов, процветавших тогда на владимирской земле. Холуй, Палех тогда были частью Владимирской губернии. Золотые ворота. Владимирская городская дума. Прогулка по Пушкинскому бульвару и обед у губернатора. Древнекняжеские палаты Боголюбовского монастыря, связанные с Андреем Боголюбским. Церковь Покрова на Нерли. Члены Великокняжеской семьи посвятят Владимиру весь день, а затем уедут в "богоспасаемый град" - Суздаль, склонить головы у Мавзолея Пожарского. В Историческом сейчас хранится фелонь, перешитая из шубы князя Пожарского.



Роман Костоправов, заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Личность Пожарского была крайне важна для Романовых. По той причине, что именно благодаря действиям Пожарского была. Поэтому «К.Р.» не мог обойти вниманием мавзолей, в котором был похоронен Пожарский, и, приехав в Суздаль, он сразу приехал в монастырь. И это было удивительно. Потому что сначала все ехали в Кремль».



Тема защиты Отечества вдохновляла Великого князя и как поэта. Его лирика наполнена патриотическими мотивами. Романов оставил после себя более 70 произведений, переложенных на музыку Глазуновым, Рахманиновым, Чайковским.



- В стихотворениях Константина Романова в самом стихе как бы содержится музыка. Её можно услышать, поэтому она и ложится на музыку. Композиторы поэтому и брали. Необыкновенное сочетание Чайковского с его стихом. Для современного мира очень не хватает той интимности, теплоты душевной, которая таится в его стихотворениях.



Великий князь Контантин Константинович - лирик восторженный и одновременно трагический. В 1915 году он не переживет смерть сына на фронте Первой мировой. После революции, стихи Романова также окажутся под безоговорочным запретом. Даже любимый романс вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.



Татьяна Воронцова. Илья Хлудов



«Вести-Владимир»



