Об этом рассказал Александр Авдеев.

В Суздале к 2024 году построят аквапарк. Об этом рассказал Александр Авдеев.Подводя итоги недели, врио губернатора анонсировал возведение четырёх спортивных объектов. Ещё три - это лыжероллерная трасса в Александрове и горнолыжные спуски во Владимире.Что касается аквапарка, то о нём заговорили ещё в 2012 году. Сооружение планировали построить на территории ГТК «Суздаль», но идею так и не реализовали.И вот, к 1000-летнему юбилею города-музея власти пообещали суздальцам довести её до ума.