Сгорели крыша, внутренняя отделка и имущество дома.

На пожаре в Вязниках сотрудники МЧС спасли пострадавшего 55-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В 15-39 поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Городок Водников. Тушить огонь приехали четыре пожарных машины и 15 человек личного состава. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сгорели крыша, внутренняя отделка и имущество дома.«Спасён мужчина 1967 года рождения, пострадавший во время ЧП», - уточнили в региональном ГУ МЧС.Дознаватель разбирается в причинах случившегося.