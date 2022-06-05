Легковой «ВАЗ-2114» столкнулся на трассе в Бараках с лосем, перевернулся и вылетел в кювет. По словам очевидцев, водитель, в отличии от лося, сильно не пострадал. Авария произошла вечером 4 июня.

Легковой «ВАЗ-2114» столкнулся на трассе в Бараках с лосем, перевернулся и вылетел в кювет. По словам очевидцев, водитель, в отличии от лося, сильно не пострадал. Авария произошла вечером 4 июня. Пользователь соцсетей стали выкладывать фотографии разбитой машины, которая, по их словам, столкнулась с лосем. Это уже минимум третья авария с участием лося во Владимирской области.