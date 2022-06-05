Михаил Забелин, генеральный директор, основатель фабрики постельного белья postelka37.com рассказал о том, как выбрать постельное белье, чтобы не пожалеть о покупке.

Михаил Забелин, генеральный директор, основатель фабрики постельного белья "postelka37.com" рассказал о том, как выбрать постельное белье, чтобы не пожалеть о покупке.Каждый из нас проводит около трети своей жизни во сне. Постельное белье – один из элементов здорового полноценного сна. Поэтому и выбирать его нужно особенно тщательно.Ткань имеет значениеОсновное, на что стоит ориентироваться при выборе постельного белья, – это состав. Однозначно это должен быть 100-процентный хлопок без синтетических вкраплений. Ведь если белье выполнено из смесовой ткани и в ней в разных пропорциях есть синтетика и хлопок, скорее всего, у него будет низкая гигроскопичность. Ткань такая не дышит, и это отражается на самоощущении во время сна. У вас может усилиться потоотделение и появиться дискомфорт при соприкосновении с тканью. Плюс подобное белье сильно электризуется.Идеальное постельное белье выполнено из сатина, чуть демократичнее – бязь. При этом если у вас чувствительная кожа, бязь может показаться немного "колючей". Если же вы обладаете нормальной чувствительностью, то можете выбирать любое хлопковое белье, соответствующее вашей эстетике.Цветные сны: как не проснуться в краскеВторой важный фактор при выборе белья – это способ его окраски.В современном производстве используется хорошее качественное импортное оборудование, импортные красители и закрепители. Хотя и они не всегда гарантируют, что вы не проснетесь в краске. Есть пигментное окрашивание: оно менее стойкое. А есть реактивное, которое проникает в структуру ткани и становится ее частью. Краска не лежит на поверхности, как в случае с пигментным окрашиванием. Такое белье уже не красится.Также важно изучить, где и кто производит это постельное белье. Если оно произведено на фабрике, то даже самое яркое не будет краситься. Если белье сделано где-то в подполье, то даже самые нейтральные оттенки могут оставить след на вашей коже.