С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151913 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 июня выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 1 - в Ковровском, Юрьев-Польском и Гороховецком, 3 - в Гусь-Хрустальном и 2 - в Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151913 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41270 заболевших во Владимире, 17921 - в Ковровском районе и 16779 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.